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«В кредит влезли?»: поклонники раскритиковали Валерию из-за съемок клипа в Дубае
Фото: instagram.com/valeriya

«В кредит влезли?»: поклонники раскритиковали Валерию из-за съемок клипа в Дубае

Вероника Кузьминова

Звезды

Певица Валерия поучаствовала в съемках мини-фильма, которые проходили в Дубае. По словам артистки, условия на съемочной площадке были тяжелыми: пришлось работать круглые сутки без отдыха.

— Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские — даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же, — написала Валерия в Instagram-аккаунте.

Певица выразила надежду на то, что ее команде удалось снять необычные кадры.

Поклонников обрадовала новость о скором выпуске нового клипа певицы. Валерию засыпали комплиментами о ее образе.

«Мадонна наша русская»; «Красивая женщина с красивой фигурой»; «Горячая штучка»; «Вы супер», — написали они.

Однако нашлись и те, кому пришелся не по душе откровенный наряд артистки. Кроме того, подписчики припомнили звезде жалобы ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, на бедственное положение из-за пандемии.

«Вульгарно»; «В кредит влезли для съемок клипа?»; «В трудные времена этот наряд пригодится!»; «Время клипов прошло», — написали недовольные фолловеры.

Читайте также: «Готов расписаться кровью»: Пригожин отверг причастность к богатству сына Валерии

съемкиклиппевица Валерия
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