Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Православные христиане 4 декабря отмечают большой церковный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он относится к числу двунадесятых – один из 12 важнейших после Пасхи праздников.

В основе праздника лежит библейская история о святой Анне и святом Иоакиме, родителях Марии, которые обещали посвятить своего ребенка Богу. В три года девочку привели в Иерусалимский храм, где она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому в этот день верующим разрешено есть рыбу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

По традиции 4 декабря замыкает осенний сезон праздников и открывает зимний. В этот день нельзя было заниматься тяжелой и домашней работой: стирать, копать, убираться. Людям запрещалось ругаться, обсуждать других, лучше не давать в долг. Разрешалось приглашать близких людей к себе в дом и самим ходить в гости.

Приметы погоды гласят, что если в этот день мороз и солнце, то зима будет мягкой, если выпало много снега – будет хороший урожай.

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В России отмечается День информатики.

74 года назад в столице был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

В этот день родились поэт Николай Тихонов, австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич.

Именины отмечают Ада, Гликерия.

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