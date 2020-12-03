Авиаперевозки семей по внутренним маршрутам будут субсидировать в России
Министерство транспорта Российской Федерации подготовило постановление правительства, утверждающее правила выделения авиакомпаниям федеральных субсидий на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Постановление появилось на портале проектов нормативных правовых документов в четверг, 3 декабря.
Уточняется, что проект подготовлен в рамках реализации общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан.
Так, господдержка будет обеспечена по 45 направлениям, в частности Екатеринбург — Владивосток, Калининград — Казань, Новосибирск — Иркутск, Мурманск — Воронеж, Апатиты — Санкт-Петербург.
Льготными тарифами смогут воспользоваться дети до 18 лет, их родители или опекуны.
Таким образом планируется развить внутренний туризм, в том числе поездки в туристических целях. Ожидается, что льготами воспользуются 95 тысяч человек. Субсидирование составит около 835 миллионов рублей.
Постановление может вступить в силу с 1 января следующего года.
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