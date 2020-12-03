Авиаперевозки семей по внутренним маршрутам будут субсидировать в России

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило постановление правительства, утверждающее правила выделения авиакомпаниям федеральных субсидий на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Постановление появилось на портале проектов нормативных правовых документов в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что проект подготовлен в рамках реализации общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан.

Так, господдержка будет обеспечена по 45 направлениям, в частности Екатеринбург — Владивосток, Калининград — Казань, Новосибирск — Иркутск, Мурманск — Воронеж, Апатиты — Санкт-Петербург.

Льготными тарифами смогут воспользоваться дети до 18 лет, их родители или опекуны.

Таким образом планируется развить внутренний туризм, в том числе поездки в туристических целях. Ожидается, что льготами воспользуются 95 тысяч человек. Субсидирование составит около 835 миллионов рублей.

Постановление может вступить в силу с 1 января следующего года.

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