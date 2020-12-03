Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Авиаперевозки семей по внутренним маршрутам будут субсидировать в России
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Авиаперевозки семей по внутренним маршрутам будут субсидировать в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило постановление правительства, утверждающее правила выделения авиакомпаниям федеральных субсидий на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Постановление появилось на портале проектов нормативных правовых документов в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что проект подготовлен в рамках реализации общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан.

Так, господдержка будет обеспечена по 45 направлениям, в частности Екатеринбург — Владивосток, Калининград — Казань, Новосибирск — Иркутск, Мурманск — Воронеж, Апатиты — Санкт-Петербург.

Льготными тарифами смогут воспользоваться дети до 18 лет, их родители или опекуны.

Таким образом планируется развить внутренний туризм, в том числе поездки в туристических целях. Ожидается, что льготами воспользуются 95 тысяч человек. Субсидирование составит около 835 миллионов рублей.

Постановление может вступить в силу с 1 января следующего года.

Читайте также: Правительство Таиланда планирует отказаться от массового туризма в ближайший год

семьяМинтранс РФавиакомпании
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Все мнения
О проекте