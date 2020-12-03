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Правительство Таиланда планирует отказаться от массового туризма в ближайший год
Фото: pexels.com/Asad Photo

Правительство Таиланда планирует отказаться от массового туризма в ближайший год

Юлия Ямпольская

В мире

Власти Таиланда планируют временно отказаться от массового туризма, а также увеличения средних расходов на душу населения. Это сделают для того, чтобы восстановить туристическую отрасль после пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.

Он уточнил, что королевству нужно обновить свою туристическую сферу в период после пандемии, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30 процентов.

— Больше никакого массового туризма, — подчеркнул глава ТАТ.

Он также добавил, что после восстановления отрасли, Таиланд должен стать привлекательным местом для туристов. Власти страны рассчитывают в следующем году принять около восьми миллионов туристов.

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