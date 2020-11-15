Названы популярные направления среди россиян для путешествий на Новый год

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала популярные направления для путешествий на Новый год в беседе с Nation News.

Эксперт рассказала, что отложенный спрос на туристические путевки очень велик и россияне готовы отправиться в новогодние путешествия.

— Мы говорим о теоретической возможности, и исходя из этого все страны Юго-Восточной Азии готовы принять туристов. Это и Таиланд, и Вьетнам, и Индонезия и китайский Хайнань. Плюс абсолютно все европейские страны. Мне кажется, что уже настолько соскучились, — считает Ломидзе.

По мнению специалиста, люди готовы поехать отдыхать на новогодние каникулы даже в те места, которые ранее не считались новогодними.

«Москва 24» сообщает, что москвичи начали массово бронировать туры на новогодние каникулы в Сочи, Крыму, Подмосковье. Это связано с тем, что в столице запрещены новогодние развлекательные мероприятия до 5 января.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил возможность туристического сотрудничества с главой Архангельской области. В частности, губернатор предложил создать новые совместные туристические маршруты, сообщает Newinform.

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