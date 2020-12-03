Около 2,6 тысячи осужденных амнистировали в Белоруссии

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Около 2,6 тысячи осужденных были освобождены из мест лишения свободы в Белоруссии в связи с амнистией, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг, 3 декабря, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

— Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысячи осужденных, более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год, — написала она в Telegram-канале.

Представитель МВД отметила, что в целом амнистия коснулась свыше 11 тысяч человек, которые отбывают наказание в местах лишения свободы и в исправительных учреждениях открытого типа.

Закон об амнистии реализовывался с мая по ноябрь во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ольга Чемоданова добавила, что амнистия применялась только к тем, кого характеризовали с положительной стороны. Также учитывалось, чтобы освобождение заключенных не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.

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