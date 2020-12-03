Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 2,6 тысячи осужденных амнистировали в Белоруссии
Фото: facebook.com/mvdgovby

Около 2,6 тысячи осужденных амнистировали в Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Около 2,6 тысячи осужденных были освобождены из мест лишения свободы в Белоруссии в связи с амнистией, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг, 3 декабря, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

— Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысячи осужденных, более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год, — написала она в Telegram-канале.

Представитель МВД отметила, что в целом амнистия коснулась свыше 11 тысяч человек, которые отбывают наказание в местах лишения свободы и в исправительных учреждениях открытого типа.

Закон об амнистии реализовывался с мая по ноябрь во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ольга Чемоданова добавила, что амнистия применялась только к тем, кого характеризовали с положительной стороны. Также учитывалось, чтобы освобождение заключенных не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.

Читайте также: Более 8 тысяч предложений по реформе конституции собрали в Белоруссии

Белоруссиязакон об амнистииДень Победы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте