Более 8 тысяч предложений по реформе конституции собрали в Белоруссии

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В Белоруссии собрали более 8 тысяч предложений по реформе конституции на диалоговых площадках и в парламенте. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента республики, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в среду, 2 декабря.

— Больше восьми тысяч предложений, а обращений еще больше… Такого количества, как сейчас от людей, — столько я не видел никогда, — заявил Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ.

Помимо этого, депутат Сергей Клишевич сообщил, что собранные предложения касаются разных реформ, в частности, реформы избирательной системы, изменения политического устройства страны, а также социальных вопросов.

По словам депутата, эти присланные предложения будут объединены и отправлены в соответствующие инстанции. Их планируется обсудить на Всебелорусском народном собрании.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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