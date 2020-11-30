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МВД Белоруссии сообщило о снижении протестной активности в республике
Фото: pexels.com / Artem Podrez

МВД Белоруссии сообщило о снижении протестной активности в республике

Виктория Родимкина

Происшествия

Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики в понедельник, 30 ноября.

В ведомстве заявили, что 29 ноября МВД приняло меры для поддержания порядка в республике, а также для обеспечения безопасности населения в местах проведения протестов.

— Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться, — уточняется в Telegram-канале МВД.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что при задержании активных участников протестов силовиками применялись спецсредства. Уточняется, что некоторые граждане игнорировали требования милиции и выходили на проезжую часть, блокируя тем самым движение.

— Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе и с применением спецсредств, — добавили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что силовики были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, а также использовать слезоточивый газ.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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