Более 330 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии

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Число задержанных во время акций протеста в Белоруссии в воскресенье, 29 ноября, превысило 330 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».

По данным на 21:30 по московскому времени, в Белоруссии насчитывается 339 задержанных. Больше всего протестующих задержали в Минске (около 250 человек). Кроме того, есть задержанные в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Лиде, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в центр Минска выдвинулись военные грузовики, спецтехника, автозаки, а также водомет из-за объявленной акции оппозиции. Также столичный метрополитен в Telegram-канале сообщил, что в центре города закрыли несколько станций.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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