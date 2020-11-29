Спецтехника выдвинулась в центр Минска перед акцией оппозиции

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В центр Минска выдвинулись военные грузовики, спецтехника, автозаки, а также водомет из-за объявленной акции оппозиции. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает ТАСС.

Уточняется, что колонна выехала из микрорайона Уручье, там находится спецназ внутренних войск МВД. На данный момент она двигается по проспекту Независимости. Спецтехника также движется по Партизанскому проспекту.

Центр столицы Белоруссии силовики берут под контроль. На площади Независимости и около нее стоят автобусы с ОМОНом, автозаки и водомет. Под контролем находится Октябрьская площадь, а также площадь Государственного флага.

Также минский метрополитен в Telegram-канале сообщает, что в центре города закрыли несколько станций.

— 29.11.2020 в 11:05 , в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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