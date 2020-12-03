Четыре человека погибли при взрыве на складе в пригороде Бристоля

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В пригороде города Бристоль на юго-западе Англии в результате взрыва на складе скончались четыре человека. Об этом сообщает газета The Times в четверг, 3 декабря.

По данным издания, взрыв произошел на заводе по переработке сточных вод в портовом районе города. В помещении взорвался бак для химических реагентов.

Местная пожарная служба сообщила, что получила информацию о «мощном взрыве». Согласно сообщению властей, пожар, возникший в результате случившегося, был оперативно потушен.

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