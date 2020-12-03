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Расписание электричек изменится на Горьковском направлении МЖД
Фото: АГН «Москва»

Расписание электричек изменится на Горьковском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Горьковское направление МЖДКарта всех событий

Расписание электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 5, 6 и 12 декабря. Об этом сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения в расписании связаны со строительством второго пути на участке Реутово — Балашиха. Электрички отправлением в 5:39, 6:34 с Курского вокзала проследуют до Железнодорожной вместо Балашихи. Ряд поездов будут курсировать от Железнодорожной до Курского вокзала и отправятся в 8:15, 11:10 и 12:19.

Кроме того, электричка Железнодорожная — Курский вокзал отправлением в 11:10 будет следовать на десять минут позже, а электричка из Фрязево в 11:05 проследует только до Железнодорожной вместо Курского вокзала. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

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