Движение перекроют на Фрунзенской набережной из-за киносъемок

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, улица Тимура Фрунзе Карта всех событий

В воскресенье, 6 декабря, из-за проведения киносъемок будет временно перекрыто движение на Фрунзенской набережной. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса города Москвы.

Отмечается, что ограничения будут действовать от улицы Тимура Фрунзе до первой Фрунзенской улицы. С 09:00 до 11:00 планируется кратковременное перекрытие движение транспортных средств до десяти минут.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Ранее водителей предупредили об ограничении движения на северо-западе Москвы. На три дня будет ограничено движение по одной-двум полосам участка дублера Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда.

Читайте также: Движение на юго-востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ