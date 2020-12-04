Подольская показала спящего в детской кроватке младшего сына от Преснякова

Владимир Пресняков и Наталья Подольская недавно еще раз стали родителями / Фото: «Вечерняя Москва»

Певица Наталья Подольская в октябре родила второго сына, которого назвали Иваном. На свой странице в социальной сети Instagram в разделе Stories она опубликовала видео со спящим в кроватке малышом.

— Тишина, — отметила Подольская.

Она прошлась по комнате, где у окна стоит софа с десятком подушек. Детская кроватка была голубого цвета, она находится рядом с родительским ложем, чтобы ночью было удобно убаюкивать и кормить младенца.

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Фанатов умилили трогательные кадры, она написали много теплых слов.

«Какая прелесть»; «Сладкий»; «Идеальная картина»; «Как у вас уютно», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что для Владимира Преснякова Иван является третьим ребенком. От отношения с Кристиной Орбакайте у него есть старший сын Никита. Также пара воспитывает пятилетнего Артемия.

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