«Мы дома»: Подольская рассказала, как будет встречать Новый год с Пресняковым 

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и ее супруг, музыкант Владимир Пресняков-младший будут встречать Новый год дома в кругу семьи. Об этом рассказала Подольская в своем Instagram-аккаунте.

Она показала снимок из декораций голубого огонька, который заранее снимался для эфира федерального канала. Подольская пояснила, что принимала с мужем участие в съемке программы. Эта подготовка к предстоящим праздникам натолкнула певицу на размышления о том, как отмечать Новый год.

— Мы дома. Для детей Новый Год будет в 21:00-22:00. В телефоне включим бой курантов и подарим подарки. В прошлом году так делали. А потом сами встретим в 0:00, — написала Подольская.

Она поинтересовалась у подписчиков, нарядили ли они уже елку. Некоторые фанаты ответили, что уже установили дома зеленую красавицу.

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