«С тестем я не фехтую»: Матвеев рассказал о взаимоотношениях с Боярским

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Актер Максим Матвеев, который женат на актрисе Елизавете Боярской, рассказал о взаимоотношениях с тестем Михаилом Боярским.

По словам Матвеева, он вырос на фильмах о мушкетерах, но даже представить не мог, что Боярский станет его тестем. По его словам, отношения с родственниками жены у него сложилось хорошие.

— Я же вырос, как и все советские дети, на фильмах про мушкетеров. Поэтому с детства занимался фехтованием. Мне это очень нравилось. Но с тестем я не фехтую. Мы мирно сосуществуем, — цитирует Матвеева «СтарХит».

Ранее актриса Елизавета Боярская призналась, что была бы рада стать домохозяйкой, о чем так грезил ее отец Михаил Боярский.

Напомним, что Матвеев и Боярская познакомились на съемках ленты «Не скажу», где оба сыграли главные роли. Их рабочие и дружеские отношения переросли в романтические, актеры сыграли свадьбу в 2010 году. У пары двое сыновей.

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