Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«С тестем я не фехтую»: Матвеев рассказал о взаимоотношениях с Боярским
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«С тестем я не фехтую»: Матвеев рассказал о взаимоотношениях с Боярским

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Максим Матвеев, который женат на актрисе Елизавете Боярской, рассказал о взаимоотношениях с тестем Михаилом Боярским.

По словам Матвеева, он вырос на фильмах о мушкетерах, но даже представить не мог, что Боярский станет его тестем. По его словам, отношения с родственниками жены у него сложилось хорошие.

— Я же вырос, как и все советские дети, на фильмах про мушкетеров. Поэтому с детства занимался фехтованием. Мне это очень нравилось. Но с тестем я не фехтую. Мы мирно сосуществуем, — цитирует Матвеева «СтарХит».

Ранее актриса Елизавета Боярская призналась, что была бы рада стать домохозяйкой, о чем так грезил ее отец Михаил Боярский.

Напомним, что Матвеев и Боярская познакомились на съемках ленты «Не скажу», где оба сыграли главные роли. Их рабочие и дружеские отношения переросли в романтические, актеры сыграли свадьбу в 2010 году. У пары двое сыновей.

Читайте также: «Красавцы»: муж Елизаветы Боярской показал подросшего сына

отношенияЕлизавета БоярскаяМаксим Матвеев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте