Чугунное ограждение начали устанавливать на Большом Каменном мосту в Москве

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Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

В столице эксперты Комплекса городского хозяйства начали устанавливать чугунное ограждения на Большом Каменном мосту. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты начали работу в июле и вели их в круглосуточном режиме. Именно это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на IV квартал 2021 года.

— Работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии, в настоящее время завершается один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что процесс реставрации чугунных элементов занял у экспертов порядка четырех месяцев. Также заместитель мэра рассказал, что в рамках капитального ремонта специалисты восстановят наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части сооружения, воссоздадут 14 витражных конструкций.

— Гранитный бордюр был отреставрирован вместе с облицовочным и парапетным камнем. Его очистили от грязи пескоструйным методом и с помощью специальных моющих средств, затем реставраторы убрали трещины и сколы, обработали поверхности защитными растворами, — отметил Бирюков.

Он заключил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения — это значительно повысит срок службы.

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