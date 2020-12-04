Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Чугунное ограждение начали устанавливать на Большом Каменном мосту в Москве
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Чугунное ограждение начали устанавливать на Большом Каменном мосту в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

В столице эксперты Комплекса городского хозяйства начали устанавливать чугунное ограждения на Большом Каменном мосту. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты начали работу в июле и вели их в круглосуточном режиме. Именно это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на IV квартал 2021 года.

— Работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии, в настоящее время завершается один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что процесс реставрации чугунных элементов занял у экспертов порядка четырех месяцев. Также заместитель мэра рассказал, что в рамках капитального ремонта специалисты восстановят наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части сооружения, воссоздадут 14 витражных конструкций.

— Гранитный бордюр был отреставрирован вместе с облицовочным и парапетным камнем. Его очистили от грязи пескоструйным методом и с помощью специальных моющих средств, затем реставраторы убрали трещины и сколы, обработали поверхности защитными растворами, — отметил Бирюков.

Он заключил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения — это значительно повысит срок службы.

Читайте также: Движение на отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в декабре

строительство мостаМостМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте