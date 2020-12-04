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Москва вошла в список регионов России с самыми высокими зарплатами
Фото: pixabay.com

Москва вошла в список регионов России с самыми высокими зарплатами

Ростислав Зубков

Финансы

Жители российской столицы в среднем получают одну из самых достойных по стране зарплат — около 95,9 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришел Росстат.

По его данным, Москва входит в список регионов с наивысшей оплатой труда. В рейтинге она занимает четвертое место.

Перечень возглавила Чукотка — там граждане получают примерно 116,4 тысячи рублей в месяц. Второе и третье место поделили ЯНАО и Магаданская область — 110 и 96,2 тысячи рублей ежемесячно. Пятерку замыкает Ненецкий автономный округ с средней зарплатой в 91,5 тысячи рублей.

В топ-10 субъектов с РФ с самой высокой зарплатой также вошли: Сахалинская область (90,2 тысячи рублей), Камчатский край (81,4 тысячи), Ханты-Мансийский АО (77,3), Тюменская область (76,2) и Якутия (73,1 тысячи рублей).

Также в ведомстве рассказали о самых скромных зарплатах по России. Невысокий оклад у жителей Ивановской области (27,4 тысячи рублей), Алтайского края (28,7 тысячи), Кабардино-Балкарии (28,8), КЧР (28,9 тысячи рублей) и Чечни (29 тысяч). В Дагестане также получают в среднем 29 тысяч рублей в месяц, в Северной Осетии и Ингушетии — по 29,6 тысячи, в Тамбовской области — около 29,8 тысячи рублей ежемесячно, и 30,4 тысячи рублей зарабатывают жители Мордовии.

Как уточняет RT, служба привела статистику за январь-сентябрь 2020 года.

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