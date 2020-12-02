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Котяков заявил, что зарплата сотрудников на удаленке должна быть сохранена
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Котяков заявил, что зарплата сотрудников на удаленке должна быть сохранена

Виктория Родимкина

Рынок труда

Зарплата сотрудника, который перешел на удаленный режим работы, должна быть сохранена при условии, что объем выполняемой работы остается на прежнем уровне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 2 декабря.

— Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата не должна меняться, — сказал Антон Котяков.

Он отметил, что работодатель должен обеспечить техническими средствами работника, который перешел на удаленку.

— То есть в данном случае это либо ноутбук, либо сетевое подключение, либо выход в интернет, — уточнил министр.

Помимо этого, Антон Котяков заявил, что сотрудник на удаленке не обязан быть на связи с работодателем вне рабочего времени, сообщает ТАСС.

Ранее психолог объяснила, кому не надо уходить на удаленку.

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