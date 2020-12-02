Котяков заявил, что зарплата сотрудников на удаленке должна быть сохранена

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Зарплата сотрудника, который перешел на удаленный режим работы, должна быть сохранена при условии, что объем выполняемой работы остается на прежнем уровне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 2 декабря.

— Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата не должна меняться, — сказал Антон Котяков.

Он отметил, что работодатель должен обеспечить техническими средствами работника, который перешел на удаленку.

— То есть в данном случае это либо ноутбук, либо сетевое подключение, либо выход в интернет, — уточнил министр.

Помимо этого, Антон Котяков заявил, что сотрудник на удаленке не обязан быть на связи с работодателем вне рабочего времени, сообщает ТАСС.

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