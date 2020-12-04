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СК завел дело на уборщицу, устроившую драку с учеником в хабаровской школе
Фото: АГН «Москва»

СК завел дело на уборщицу, устроившую драку с учеником в хабаровской школе

Ростислав Зубков

Происшествия

В одной из школ Хабаровска произошел конфликт ученика с уборщицей. На женщину завели уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ.

Ранее в Сети появилось видео фрагмента драки подростка и сотрудницы образовательного учреждения. На кадрах видно, как женщина нецензурно бранит мальчика, тот в ответ «тыкает» ей и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В свою очередь уборщица дает пощечину школьнику, но и он в ответ ударяет ее по лицу.

С целью выяснить причины и обстоятельства случившегося, следователи провели проверку и вскоре возбудили в отношении уборщицы уголовное дело о побоях.

— По версии следствия, 3 декабря 2020 года технический сотрудник школы применил физическую силу в отношении ученика, — указано в сообщении СК.

В настоящее время расследование дела продолжается. Свою проверку также проводит прокуратура Индустриального района Хабаровска.

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