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Стали известны подробности инцидента с избиением охранника супермаркета в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стали известны подробности инцидента с избиением охранника супермаркета в Москве

Олег Сыров

Происшествия

Охранник продуктового магазина в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице заподозрил двух покупателей в хищении колбасы и вышел к ним с бейсбольной битой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 2 декабря.

Отмечается, что конфликт быстро перерос в драку, на помощь посетителю в форме курьера службы доставки продуктов пришел его брат — вдвоем они отняли у сотрудника биту и избили охранника его же «оружием». Уточняется, что охраннику был причинен существенный вред здоровью.

Личности правонарушителей установлены, они оказались уроженцами ближнего зарубежья. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 29 ноября в магазин на 1-й Тверской-Ямской ворвались трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды. Один из злоумышленников причинил телесные повреждения охраннику бейсбольной битой.

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