СМИ: Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Самолет Петропавловск-Камчатский — село Тиличик вернулся в главный аэропорт Камчатки вскоре после отправления. Об этом пресс-служба авиагавани сообщила в пятницу утром, 4 декабря.

Лайнер принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Он вылетел в 11:15 по местному времени (02:15 по Москве), а в 11:40 (02:40) «вернулся в аэропорт по решению авиакомпании», сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, речь идет о самолете модели ЯК-40, на борту которого был 21 человек, они не пострадали. Утверждается, что причиной возвращения лайнера в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло.

В настоящее время воздушная гавань работает штатно.

Читайте также: СМИ: Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска