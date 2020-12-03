СМИ: Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска

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Лайнер Boeing совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что экстренная посадка потребовалась дальнемагистральному двухпалубному лайнеру.

— Борт приземлился в аэропорту Толмачево из-за технической неисправности, — уточнили в сообщении, указав, что у лайнера были проблемы с шасси.

Предварительно, лайнер и пассажиры не пострадали. На борту находились четыре человека.

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