Сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя, который снес ворота храма

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Москве

Россия, Москва, Малый Предтеченский переулок Карта всех событий

В столице росгвардейцы задержали мужчину в центре столицы, который протаранил ворота храма. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место после того, как кнопку экстренного вызова нажал работник храма в Малом Предчистенском переулке.

— Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича. От него исходил резкий запах алкоголя, мужчина не уверенно стоял на ногах, — пояснили в пресс-службе.

Как выяснилось, ранее задержанный неоднократно лишался права управления транспортным средством, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

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