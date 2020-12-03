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Пьяный водитель снес ворота церкви Иоанна Предтечи в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пьяный водитель снес ворота церкви Иоанна Предтечи в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Трёхгорный переулок Карта всех событий

Пьяный водитель врезался в ворота церкви Иоанна Предтечи в Большом трехгорном переулке в столице.

Отмечается, что перед инцидентом мужчина некоторое время ходил возле церкви и вел себя неадекватно, потом сел в автомобиль и снес ворота храма.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, они задержали злоумышленника. Его передали сотрудникам ДПС, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом на Кубани. В Абинском районе Краснодарского края около 15:20 на трассе Холмская — Федоровская произошло столкновение легкового автомобиля и школьного автобуса.

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