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Полицейские задержали мужчину за выстрелы из пистолета на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полицейские задержали мужчину за выстрелы из пистолета на северо-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали москвича, который произвел выстрелы из пистолета на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «Владыкино». Мужчина стрелял из находившегося при нем травматического пистолета.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших от выстрелов нет.

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