Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция задержала автомобилиста, который выстрелил в мужчину в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала автомобилиста, который выстрелил в мужчину в центре Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Мукомольный проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил из автомобиля марки BMW в водителя «Газели» в центре столицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве во вторник, 1 декабря.

Инцидент произошел рядом с жилым домом в Мукомольном проезде. По словам водителя «Газели», хозяин иномарки выстрелил в него из предмета, который поход на пистолет. Сам мужчина не пострадал, но пуля пробила зеркало заднего вида его машины. Стрелявший скрылся, позднее его нашли на западе Москвы.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого – 36-летнего москвича, — сообщили в пресс-службе главка.

Полицейские выяснили, что мужчина стрелял из пневматического пистолета, которое разрешено держать без оформления документов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый получил подписку о невыезде.

Читайте также: Муляж взрывного устройства нашли в подъезде дома на севере Москвы

центр Москвыоружиевыстрел
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Все мнения
О проекте