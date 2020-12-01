Полиция задержала автомобилиста, который выстрелил в мужчину в центре Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Мукомольный проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил из автомобиля марки BMW в водителя «Газели» в центре столицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве во вторник, 1 декабря.

Инцидент произошел рядом с жилым домом в Мукомольном проезде. По словам водителя «Газели», хозяин иномарки выстрелил в него из предмета, который поход на пистолет. Сам мужчина не пострадал, но пуля пробила зеркало заднего вида его машины. Стрелявший скрылся, позднее его нашли на западе Москвы.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого – 36-летнего москвича, — сообщили в пресс-службе главка.

Полицейские выяснили, что мужчина стрелял из пневматического пистолета, которое разрешено держать без оформления документов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый получил подписку о невыезде.

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