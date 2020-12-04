СМИ узнали имена фигурантов расследования о «купленных» помилованиях Трампа

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Западная пресса выяснила, кто мог быть замешан в скандал с коррупцией вокруг помилования президента США Дональда Трампа. Журналисты узнали имена двух фигурантов расследования данного дела.

По информации The New York Times, летом 2020 года американский Минюст проверял на причастность к данным махинациям Эбби Лоуэлла — адвоката зятя главы государства Джареда Кушнера, а также Элиотта Бройди — видного сборщика пожертвований для президентских кампаний Трампа.

Внимание следователей привлек инцидент с калифорнийским психологом Хью Барасом. Его посадили в тюрьму на 30 месяцев за уклонение от уплаты налогов, однако миллиардер Сэнфорд Диллер якобы оказался заинтересован в помиловании осужденного, в связи с чем вышел на Лоуэлла и Бройди по этому вопросу.

Как утверждает NYT, психолога так и не помиловали — он отбыл весь срок наказания и вышел на свободу в 2019 году. Якобы поручившийся за него миллиардер умер за год до этого.

Издание также пишет, что следствие по мере расследования случившегося не предъявило никому никаких обвинений. При этом в Минюсте газете заявили, что никто из сотрудников администрации главы Белого дома «на данный момент не является фигурантом рассекреченного расследования».

Напомним, во вторник, 1 декабря, были рассекречены документы, согласно которым существует коррупционная схема «взятка в обмен на помилование». По предварительной информации, ее суть заключалась в том, что помилования лидера страны или отсрочки приговора можно добиться за счет «существенного политического взноса».

Все имена, фигурирующие в расследовании, скрыты. Федеральные прокуроры, как утверждалось, получили от судьи доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные с этой схемой.

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