Жители столицы купили в два раза больше земельных участков в 2020 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В 2020 году горожане приобрели в два раза больше земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, чем за период 2019 года, а также сэкономили примерно 70 миллионов рублей.

Это произошло благодаря льготе, которую ввели в апреле. Теперь москвичи смогут приобретать землю у города за 40 процентов от кадастровой стоимости. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала 2020 года физлица выкупили у города 38 земельных участков, общая площадь которых составила 3,3 гектара. Ефимов также отметил, что в течение восьми месяцев жители столицы приобрели 30 участков со скидкой. Они смогли сэкономить 69,6 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Он также добавил, что купленные участки располагаются на востоке, северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в Новой Москве.

Правила выкупа участков под индивидуальные жилые дома и хозяйственные постройки позволяют значительно сэкономить на земельных сделках со столицей.

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