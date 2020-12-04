Конкуренция на торгах по аренде недвижимости в Москве выросла в два раза за пять лет

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Конкуренция на торгах по аренде городской недвижимости в столице выросла в два раза за пять лет. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, добиться таких результатов получилось благодаря развитию электронных способов реализации имущества, а также появлению льготной программе в 2017 году, которая позволила арендовать нежилые помещения для малого и среднего бизнеса по приемлемым ценам.

— За три года предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше полутора тысяч помещений общей площадью 185 тысяч квадратных метров, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, заинтересовать инвесторов и предпринимателей также удалось с помощью дополнительных и альтернативных способов реализации имущества, среди которых продажа с помощью публичного предложения и продажа без объявления цены.

— За все время на торгах по продаже городского имущества через публичное предложение город реализовал 310 нежилых помещений площадью 61,5 тысячи квадратных метров на сумму 3,1 миллиарда рублей, экономия бизнеса составила более одного миллиарда рублей, — уточнил Щербаков.

Также стало известно, что с 2019 года Москва начала предлагать инвесторам еще один выгодный формат реализации имущества — продажу без объявления цены. К нему обращаются в случае, если объект не продали через публичное предложение. Тогда продавец, то есть город, не устанавливает стоимость объекта — цену назначает сам покупатель.

За все время без объявления цены реализовали 32 нежилых помещения площадью 30,8 тысячи квадратных метров.

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