«Ангелочек»: Екатерина Климова поделилась трогательным видео с дочкой

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова поделилась трогательным роликом в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как 5-летняя дочь звезды Белла делает своей маме прическу и надевает ей на голову самодельную корону.

«Мама Беллы» – данная надпись выгравирована карандашом на бумажной короне. Кроме того, Белла украсила волосы известной мамы розовыми заколками.

Подписчики оценили заботу Беллы и подчеркнули, что сами были бы не прочь примерить такие украшения.

— «Королева мама и доченька принцесса»; «Слишком сладкая девочка»; «Я тоже хочу, чтобы мне моя дочурка такую корону сделала»; «Ангелочек и ее мама», — написали они в комментариях.

Артистка Екатерина Климова – мама двух дочек и двоих сыновей. Актриса трижды была замужем. Старшую девочку Лизу она родила в браке с актером Ильей Хорошиловым, двух сыновей Корнея и Матвея – от Игоря Петренко, а младшую девочку Беллу – от третьего мужа Гела Месхи.

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