Москвичам представили туристический проект «Город открытий»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица участвовала в деловой программе международного «УТ-форума — 2020», который прошел в дистанционном формате. Представители Мостуризма рассказали о видении устойчивого туризма в столице, а также представили инновационный проект «Город открытий».

Как отметила заместитель генерального директора по стратегическим проектам АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Дина Ким, на данный момент необходима популяризация ответственного образа жизни, ведь это может оказать влияние на развитие туризма в столице.

— Одно из ключевых направлений в этом вопросе — образовательно-просветительские инициативы, которые мы планируем запустить совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в ближайшее время. Сегодня важен эмоциональный личный опыт каждого горожанина, именно от этого будут зависеть его поведенческие привычки, — цитирует Ким официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что с помощью проекта «Город открытий» можно совершить познавательное путешествие по столице. Школьники исследуют пространство города, знакомятся с инновационными сферами, в которых будут развиты профессии будущего.

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