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Москва стала лучшим туристическим городом мира в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва стала лучшим туристическим городом мира в 2020 году

Юлия Захарова

Город

Москва завоевала международную премию в области туриндустрии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом в пятницу, 27 ноября, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

— 27 ноября объявили победителей одной из самых престижных международных премий в туриндустрии World Travel Awards 2020. Москва второй год подряд получила главный приз в номинации «Лучшее туристское направление. Город», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что российская столица обошла ведущие мегаполисы мира, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Церемония награждения состоялась онлайн из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Представители Мостуризма напомнили, что Москва принимала участие в семи номинациях премии. После подсчета результатов открытого голосования, которое проводилось с 28 сентября до 25 октября, российская столица победила в главной из них. Жюри опиралось на оценки туристических экспертов и на мнение путешественников.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что 2 ноября Москва победила в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards. Ее признали лучшим туристическим направлением в Европе как город, а также лучшим турнаправлением для изучения культурного наследия.

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