Эксперты Роскачества выяснили, как россияне выбирают вино

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты Роскачества провели опрос среди совершеннолетних жителей страны и выяснили их предпочтения при выборе и покупке вина.

Опрос проводился среди респондентов из крупных городов, покупающих вино не реже раза в месяц. В нем приняли участие 1200 человек.

Исследователи замечают, что большинство из них (64 процента) планируют покупку вина заранее и лишь чуть более трети (26 процентов) совершают спонтанные покупки.

Чаще всего при выборе напитка покупатели полагаются на собственный опыт. Большая часть опрошенных приобретает вина знакомых торговых марок. Также россияне прислушиваются к рекомендациям друзей, тематических сайтов и мобильных приложений.

Преобладающее большинство респондентов учитывает при выборе тип вина: «сухое», «полусладкое» и «крепленое», а также считают напиток прекрасной альтернативой крепкому алкоголю.

63 процента опрошенных приобретают вино только для праздника. Причем 42 процента предпочитают исключительно импортные марки.

— Исследование показало высокий уровень проникновения винной категории в крупных городах. 30 процентов опрошенных респондентов отметили, что покупают вино раз в неделю, и еще 28 процентов совершают такую покупку раз в две–три недели. С данной частотой лидируют такие федеральные округа, как Центральный и Уральский. Наиболее популярный объем вина — 0,75 литра, на втором месте по популярности — литровые упаковки, — цитирует исследователей РИА Новости.

Покупатели, поддерживающие отечественных производителей, руководствуются при выборе вина преимущественно ценой (82 процента), а также местом изготовления (71 процент).

Ценители импортного продукта выбирают вино по качеству (83 процента) и вкусу (85 процентов).

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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