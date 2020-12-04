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Названы неожиданные последствия употребления алкогольных напитков
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Названы неожиданные последствия употребления алкогольных напитков

Юлия Курганова

Здоровье

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызывать проблемы с кожей и ногтями. Об этом заявила эксперт Рокси Тейлор.

Она рассказала, что злоупотребление спиртным приводит не только к обезвоживанию кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, они становятся ломкими и склонными к шелушению.

Также, по словам эксперта, из-за спиртного краснеет кожа, потому что алкоголь расширяет сосуды. К тому же он убивают полезные бактерии в кишечнике, а они регулируют иммунитет человека.

Еще одним неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя Тейлор назвала выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка.

Эксперт добавила, что рекомендуется употреблять не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина в неделю. Однако лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного, сообщается в издании Express.

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