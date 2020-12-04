Сергей Собянин рассказал о рекордном объеме работ на железнодорожных узлах в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Крёкшино Карта всех событий

В 2020 году специалисты выполнили рекордный объем работ на железнодорожных узлах в столице. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Крекшино.

Он также добавил, что, несмотря на пандемию, было построено 15 станций, запущен 5-й путь Ярославского направления и проделан огромный объем подготовительных работ на МЦД-3 и МЦД-4 и других направлениях.

Мэр подчеркнул, что развитие пригородного дорожного сообщения и МЦД является важным направлением.

— Крекшино, которое мы сегодня с вами открываем, — маленькая станция. Но в ней, как в капле воды, видно, что в конечном счете приходит к потребителю, к простому пассажиру. Итог нашей работы — он нужен для пассажиров, москвичей и жителей Подмосковья, — цитирует Собянина РИА Новости.

Напомним, комплексную реконструкцию станции Крекшино в Новой Москве начали в марте 2019 года, а завершилась она в декабре 2020-го. Работы велись согласно специальной технологии без остановки движения поездов.

Сама станция на время ремонта была закрыта для пассажиров. Там возвели современную островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и палящего солнца.

Мэр столицы Сергей Собянин об открытии после реконструкции станции «Крекшино» будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. / Видео: АГН Москва

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