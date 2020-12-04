Сергей Собянин рассказал о влиянии ЦКАД на ситуацию в Московском регионе

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) повлияет на транспортную и экологическую ситуацию в столичном регионе. С ее помощью разгрузят МКАД, а также вылетные магистрали и трафик между районами Подмосковья. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 декабря.

По его словам, развитие центрального транспортного узла — крупнейший инвестиционный проект России.

— ЦКАД будет самым серьезным образом влиять на ситуацию транспортную и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД и вылетные магистрали, — уточнил Собянин.

Глава города также добавил, что в течение последних лет строительство ЦКАД заметно продвинулось, и дальнейшее строительство— это лишь «вопрос технологий и времени», передает Интерфакс.

Напомним, ЦКАД протяженностью 336,5 километра пройдет по территории Подмосковья. На данный момент там открыто движение по участкам длиной 141 километр. До конца 2020 года планируется открыть рабочее движение еще на нескольких участках дороги.

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