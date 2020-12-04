Ширину моста через Яузу на СВХ в Москве увеличат до шести полос после ремонта

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На участке Северо-Восточной хорды (СВХ) ведутся подготовительные работы для увеличения ширины моста через реку Яузу с четырех полос до шести. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Как уточнил глава ведомства Рафик Загрутдинов, специалисты закончили бетонирование и гидроизоляцию защитного слоя плиты дорожного полотна,

— В настоящее время ведутся подготовительные работы, в ближайшее время начнется укладка асфальтобетонного покрытия, — цитирует Загрутдинова Интерфакс.

Также на мосту обустроят тротуары шириной 3,75 метра, и 2,25 метра. Общая длина моста составит 31,39 метра, ширина пролетного строения — 34,24 метра.

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