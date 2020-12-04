Психолог раскрыла главные секреты долгих и счастливых отношений

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Психолог-консультант Мария Малышева рассказала об инструментах, с помощью которых пары смогут пронести любовь через всю жизнь.

Как утверждает специалист, залог долговременных отношений — это поддержка и принятие друг друга.

Немаловажную роль в сохранении чувств играет постоянное живое общение.

— Нужно смотреть друг другу в глаза, слушать другого человека, ощущать эмоции партнера и сопереживать им, — советует Малышева. — Это позволит вовремя заметить начинающееся недопонимание и не дать ему разрастись.

Сохранить вечный союз невозможно, если не уметь идти на компромиссы. Поэтому любящим партнерам необходимо овладеть этим искусством.

Признаком счастливых отношений между супругами является смех. Ведь он позволяет снимать напряжение и создает ощущение комфорта и близости.

Панацеей для отношений психолог считает совместные новые впечатления. Поэтому влюбленным так важно вместе путешествовать и делать открытия.

Ну и, конечно, важную роль в сохранении любви играет регулярная интимная близость.

В основе длительных отношений лежит счастье. Ведь если люди счастливы вместе, им не нужно искать его где-то еще, рассказала Малышева для читателей Infox.ru.

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