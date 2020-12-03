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Психолог рассказала, что говорит о мужчине тип женщин, который он выбирает
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог рассказала, что говорит о мужчине тип женщин, который он выбирает

Юлия Курганова

Общество

Психолог Лия Ли выделила несколько категорий мужчин и объяснила, каких спутниц и почему они выбирают. Она отметила, что неуверенные в себе мужчины зачастую ищут скромных девушек, а пылкие и эмоциональные — пару себе под стать.

Специалист сообщила, что ярких спутниц выбирают для себя мужчины, которые привыкли соревноваться, бросать вызов жизненным обстоятельствам.

— Хочет продемонстрировать всем остальным: смотри, страна, с кем я нахожусь в постели! — отметила Лия Ли.

Также она рассказала, что если мужчина на первое место в своей избраннице ставит внешние данные, то это может говорить о двух аспектах. Во-первых,на подобные предпочтения сильное влияние оказывает общество, которое диктует свои эталоны красоты. Во-вторых, данный выбор определяет первое сексуальное возбуждение мужчины, которое было вызвано девушкой.

Психолог добавила, что некоторым мужчинам не очень важна внешность спутницы, им главнее ее отношение к половой жизни. Другими словами, они ищут от отношений наслаждение.

Эксперт также отметила, что на выбор представителей сильного пола могут влиять детские травмы и пример родителей. Так, сильные и властные женщины зачастую привлекают мужчины, которые долгое время находились под влиянием матери.

— Такое отношение он будет считывать как любовь, хотя это не здоровая история, скорее — невротическая, — пояснила Ли.

Мужчины, которые ценят в первую очередь заботу, комфорт и спокойствие, чаще выбирают женщин, характер которых отвечает этим требованиям. Иногда это объясняется и тем, что партнер не уверен в себе и в союзе с избранницей не готов переживать потрясения, передает Пятый канал.

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