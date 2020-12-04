Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ургант высмеял Маска и назвал причину его желания освоить Марс
Фото: instagram.com/urgantcom

Ургант высмеял Маска и назвал причину его желания освоить Марс

Виктория Федотова

Курьезы

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил о причине, которая побудила американского бизнесмена Илона Маска освоить Марс. Изобретатель заявил, что первый человек может оказаться на Марсе в 2026 году, а при благоприятном стечении обстоятельств в 2024 году.

— Как-то заторопился Илон Маск с Земли. Другими словами, почему Илончик валит? Повод для тревоги есть: в день, когда Маск объявил о полете, в Сети появилось видео от Дмитрия Рогозина. Берегитесь, космические захватчики, — пошутил Ургант, показывая стрельбу главы Роскосмоса из пистолета.

Телеведущий в шутку заявил, что такое огнестрельное оружие в космосе последний раз использовали собаки Белка и Стрелка, когда отстреливались от Чужого. Кроме того, в противника всегда можно бросить робота Федора.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Одно лицо»: подписчики Урганта указали на его сходство с псом Компотом

Дмитрий РогозинюморИлон Маск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте