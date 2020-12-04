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Учебный корпус на 400 мест появится в составе школы №1329 на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Учебный корпус на 400 мест появится в составе школы №1329 на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Никулинская улица Карта всех событий

Учебный корпус на 400 мест построят в составе школы №1329 на западе столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание будет находиться на улице Никулинская.

— Фасады этого корпуса выполнят в контрастных черно-белых тонах, для облицовки используют металлические кассеты с фактурой «водная рябь», а также декоративные ламели. Входные группы украсят круглые навесы, напоминающие «летающие тарелки». Здесь же предусмотрены встроенные лавочки. По центральному фасаду в уровне первого этажа разместят разноцветные колонны, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что в корпусе будут учиться школьники 5-9 классов. В здании разместят учебные классы и вестибюль, а в примыкающем объеме – медицинские кабинеты, актовый и спортивный залы.

На территории также обустроят спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол, для занятий гимнастикой, зону отдыха и пешеходные дорожки.

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