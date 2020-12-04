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Ивлеева резко отреагировала на слухи о разводе с Элджеем
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева резко отреагировала на слухи о разводе с Элджеем

Захар Чайченко

Звезды

Российская блогерша Анастасия Ивлеева резко ответила на появившиеся в фейковом Twitter-аккаунте заявления о ее расставании с мужем — рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк.

— Узенюк, я, конечно, все понимаю, но такого от тебя не ожидала. Сижу реву, как дура, хотя понимаю, что ты не достоин ни одной моей слезинки, — сказано в фейковом сообщении.

Фанаты не на шутку взволновались из-за публикации и засыпали телеведущую вопросами о возможном разводе пары. Ивлеева, в свою очередь, сильно разозлилась и дала красноречивый ответ в Instagram-сторис.

— Все новости, розыгрыши пишутся не от моего имени. Сидит там какой-то тролль и все это пишет. Друзья, ну не читайте вы эту чушь, — высказалась звезда «Орла и решки».

Кроме того, Анастасия Ивлеева заверила, что у нее нет своего Twitter-аккаунта.

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запись в TwitterЭлджейНастя Ивлеева
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