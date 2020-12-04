Ивлеева резко отреагировала на слухи о разводе с Элджеем
Российская блогерша Анастасия Ивлеева резко ответила на появившиеся в фейковом Twitter-аккаунте заявления о ее расставании с мужем — рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк.
— Узенюк, я, конечно, все понимаю, но такого от тебя не ожидала. Сижу реву, как дура, хотя понимаю, что ты не достоин ни одной моей слезинки, — сказано в фейковом сообщении.
Фанаты не на шутку взволновались из-за публикации и засыпали телеведущую вопросами о возможном разводе пары. Ивлеева, в свою очередь, сильно разозлилась и дала красноречивый ответ в Instagram-сторис.
— Все новости, розыгрыши пишутся не от моего имени. Сидит там какой-то тролль и все это пишет. Друзья, ну не читайте вы эту чушь, — высказалась звезда «Орла и решки».
Кроме того, Анастасия Ивлеева заверила, что у нее нет своего Twitter-аккаунта.
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