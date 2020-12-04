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Стали известны новые подробности скандала с ведущим «Битвы экстрасенсов» Сафроновым
Фото: Официальная страница Сергея Сафронова

Стали известны новые подробности скандала с ведущим «Битвы экстрасенсов» Сафроновым

Захар Чайченко

Звезды

Участница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила ведущего Сергея Сафронова во взяточничестве. Сотрудники полиции уже начали разбирательство по данному делу.

— Все, что Алина Вердиш рассказывает в своих роликах, — клевета. Пусть она потрудится объяснить в суде, почему не попала в проект, раз я, по ее словам, лоббировал. Почему она отказалась прийти в полицию для дачи показаний, — высказался Сафронов по поводу обвинений Вердиш.

Тем не менее медиум ответила на слова телеведущего, утверждая, что она не попала на проект из-за не выполненных договоренностей Сафронова. Кроме того, она заявила, что слова ведущего ничего не стоят. Также она сообщила, что дала показания полиции.

— Вы опять, Сергей, фантазируете. Выйдите из образа, это не иллюзия, — обратилась Вердиш к Сафронову.

По словам адвоката Вердиш Антона Герца, Сафронову будет очень сложно выиграть это дело. К тому же, если суд докажет его вину, то ему может грозить до 10 лет заключения, передает Starhit.

Заявление в суд на Сафронова подал муж Алины Вердиш. Мужчина намерен вернуть свои деньги, потому как именно с его счетов иллюзионисту перевели сумму в размере 1,5 миллиона рублей.

— Деньги на счет Сафронова вносил супруг Алины Евгений, поэтому он и подал в суд. Это называется взыскание неосновательного обогащения, то есть когда человек удерживает имущество других лиц, не имея на это законного основания, — сообщил адвокат. Он добавил, что шанс на то, что в отношении телеведущего будет возбуждено уголовное дело очень велик.

Ранее иллюзионист Сергей Сафронов пояснил «Вечерней Москве» суть конфликта с несостоявшейся участницей шоу Алиной Вердиш. Он сказал, что не хотел давать комментарии, и назвал шумиху вокруг его имени бредом.

Напомним, ведущего «Битвы экстрасенсов» отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников. В Сети появилось видео одной из участниц программы Алины Вердиш. Она рассказала, что Сафронов помогает проходить испытания за деньги.

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«Битва экстрасенсов»судСергей Сафронов
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