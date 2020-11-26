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«Лишь бы избавиться»:Николь Кузнецова рассказала, кому выгоден скандал с Сафроновым
Фото: www.instagram.com/nikol.official / Официальный аккаунт Николь Кузнецовой в Instagram

«Лишь бы избавиться»:Николь Кузнецова рассказала, кому выгоден скандал с Сафроновым

Рафаэль Залян

Звезды

Сергей Сафронов — человек с безупречной репутацией, который является настоящим профессионалом своего дела. Так отозвалась о ведущем «Битвы экстрасенсов» бывшая участница шоу и финалистка Николь Кузнецова в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Она уверена, что Сафронов оказался в эпицентре интриги, из которой выйдет победителем. По ее словам, он является принципиальным ведущим и профессионалом высокой пробы:

— Он заслуженно носит звание главного скептика страны, а скептик — это, по сути, критически мыслящий ведущий. Однако такие специалисты явно не по душе шарлатанам, желающим добиться славы любой ценой. Вот они-то и пошли на оговор и шантаж, лишь бы избавиться от того, кто насквозь видит их дешевые фокусы. Сергей Сафронов просто оказался в эпицентре интриги, из которой выйдет победителем, — и совершенно заслуженно, — сказала она.

Кузнецова также уточнила, что Сафронов никогда не намекал на свою помощь или подсказку за денежное вознаграждение.

— Никто из множества знакомых мне экстрасенсов не говорил о нем ничего подобного, более того, из него даже при желании не вытащить никакой подсказки, поверьте. Его просто оклеветали, — заключила ясновидящая.

Ранее сообщалось, что ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников. Накануне в Сети появилось видео одной из участниц программы Алины Вердиш, в котором она рассказала, что Сафронов помогает проходить испытания за деньги. Первые два этапа «Битвы» стоят больше 600 тысяч рублей, остальные — по 200 тысяч.

В свою очередь, в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что за 13 лет работы команда программы «никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги».

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Шоу«Битва экстрасенсов»Николь Кузнецова
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