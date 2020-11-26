Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала возможную причину скандала с участием Сафронова

Фото: Скриншот из программы «Битва экстрасенсов»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» объяснила причину коррупционного скандала с участием Сергея Сафронова.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» дала характеристику Сергею Сафронову, которого выгнали из проекта.

Сергей Сафронов, иллюзионист и один из ведущих проекта «Битва экстрасенсов», во время съемок программы никогда не намекал на платные подсказки и всегда держался обособленно от участников шоу. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала финалистка «Битвы», ясновидящая Виктория Субота.

У нее, как призналась экстрасенс, разговоры о том, что Сергей Сафронов мог брать деньги за подсказки во время испытаний, вызывают большие сомнения.

— На моей памяти никогда такого не было, чтобы Сафронов кому-то предлагал подсказки за деньги. Он всегда очень профессионально подходил к делу, поэтому ничего плохого я о нем сказать не могу. Экстрасенсы особо даже не контактировали с ним и его братьями вне съемочного процесса. Мы этого ведущего видели только на площадке во время прохождения испытаний, больше он никогда особо и не появлялся.

Собеседница «ВМ» отметила, что все испытания, которые ей пришлось пройти, она преодолевала исключительно благодаря своим сверхспособностям.

Субота выразила уверенность, что при таком раскладе, когда можно было бы купить любые подсказки за деньги, проект вряд ли бы просуществовал так долго.

— Возможно, это такой пиар-ход, чтобы рейтинг программы поднять, кто его знает, — добавила Субота.

Также она подчеркнула, что Сафронов был далеко не скептиком и верил в то, что у людей может быть сверхсила.

Ранее сообщалось, что ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников. Накануне в Сети появилось видео одной из участниц программы Алины Вердиш, в котором она рассказала, что Сафронов помогает проходить испытания за деньги. По ее словам, первые два этапа «Битвы» стоят больше 600 тысяч рублей, остальные — по 200 тысяч.

В свою очередь, в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что за 13 лет работы команда программы «никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги».

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