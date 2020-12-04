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Раскрыта новая схема мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Раскрыта новая схема мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

Ростислав Зубков

Общество

Аферисты придумали новый способ выманивать у россиян информацию о банковских картах. Об активизации мошенников предупредили в ВТБ.

По его данным, недоброжелатели начали рассылать фальшивые уведомления о долгах за ЖКУ, в которых указаны реквизиты для оплаты несуществующих долгов.

— Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету, — отметил представитель кредитной организации в разговоре с РИА Новости.

При этом если клиент игнорирует уведомление, мошенники на этом не останавливаются, звонят «из управляющей компании» и пытаются убедить ничего не подозревающего гражданина в якобы наличии «долга по квартплате».

Помимо этого, хулиганы предлагают сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи, и совершить текстовую транзакцию через СМС.

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