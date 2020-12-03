Осторожно: добрый и богатый. Как распознать мошенников на сайтах знакомств и в соцсетях

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Пандемия и самоизоляция осветила простую истину: особенно грустно в четырех стенах людям, не успевшим в «мирное» время встретить вторую половинку. И вот одиночки устремляются в интернет в надежде устроить личное счастье. Однако и там можно нарваться на мошенника.

Напористая красотка

— Считается, что интернет-жулики предпочитают женщин, — говорит Марина Благирева, сваха с 20-летним стажем. — Но громкие случаи со знаменитостями показывают, что и мужчины под угрозой. Сценарии «плохой игры» разные и часто зеркальные. Популярное начало: пишет вам блестящий остряк-бизнесмен или знойная блондинка и настойчиво желает познакомиться. Если вы сами привлекательны и успешны, вы радуетесь: ровню нашли! И бдительность притупляется. А надо бы насторожиться: «идеальные» люди (да и вообще нормальные) никогда не ведут себя напористо, не забрасывают жаркими комплиментами и просьбами прислать пикантные фото и домашний адрес.

Расплата за тайну

Среди клиентов свахи есть жертвы, например, такой схемы: интернет-знакомец ведет «горячую беседу» с обменом очень личной информацией.

— Затем игривый тон резко меняется на деловой: визави требует перевести ему на счет сто тысяч. В противном случае весь «компромат» отправится по адресам ваших близких и коллег. А если вы успели разболтать домашний адрес, то и в почтовые ящики соседей. За тайну переписки многие готовы платить суммы в несколько тысяч долларов, — рассказала Марина Благирева.

Звонок от следователя

К мужчинам применяется еще и такой трюк. Назавтра после романтического общения вам звонит «следователь» и сообщает: вчера по интернету вы соблазняли несовершеннолетнюю, и ее разгневанный папаша написал заявление в полицию. Снова — раскошеливайтесь.

Классическая схема

Процветают и «классические» воры: они ведут себя естественно, душевно, быстро приглашают в «офлайн», как правило, в ресторан.

— Мужчины щеголяют дорогими часами, женщины — готовностью заплатить за ужин. Но стоит вам отлучиться из - за стола — и прощайте, бумажник, сумка, шуба и прочие ценности, оставленные под присмотром нового «друга», — предупреждает Марина Благирева.

В ПОИСКАХ ЖЕРТВЫ

— Часто люди расстаются с деньгами добровольно, — рассказывает семейный психолог Анна Хныкина. — Жулику важно почувствовать человека с психологией жертвы. Такие принимают решения эмоциями, а не рассудком. Ведут себя неустойчиво, например, сначала отказала во встрече, потом резко передумала. Потенциальная жертва с тревогой смотрит на мир: кругом опасность, поэтому все должны друг другу помогать.

Сначала вам продемонстрируют зеркало: добродушного простака, который всем помогает и которого обставили коварные люди. Как только аферист поймет, что вы «всеобщий брат», готовый спасать и поддерживать, он идет в атаку: «ты потрясающая», «единственная», «ты мой последний шанс», «у меня нет родных», «без тебя я погибну». И вот уже жертва бежит брать кредит в банке. Я знаю таких спасательниц, которые чуть жилья не лишились.

Лжецов легко вычислить по типажу.

Секретарь бизнесмена. Это одна из самых популярных схем для обмана женщин. Начинается все так: от имени «успешного бизнесмена» вам на сайте пишет его «секретарша».

— Ее босс — очень солидный человек, у него нет времени на переписку, — рассказывает психолог Ирина Петрова. — Жертву приглашают на встречу.

Там оказывается у них не один «биг-босс», а целый ассортимент в толстом каталоге. Дальше барышню начинают «прессовать», манипулируя на страхе одиночества: мол, и старовата она — за двадцать уже, и выглядит якобы так себе, поэтому нужно срочно пройти некий тренинг «женственности» за 10 тысяч рублей. И только после всех этих манипуляций — так и быть — поделимся нашими миллионерами. И многие соглашаются в надежде на счастливое и богатое будущее.

Мелкий злодей. Эксперт отмечает, что кроме настоящих мошенников, в сети можно нарваться и на мелких злодеев: донжуанов, женатых господ, замужних дам, любопытных школьников, которые прикрываются портретами пап или мам. Всех не разберешь.

Проще перечислить признаки благонамеренного господина или порядочной женщины:

Охотно и много говорит о себе, дает ссылки на свои страницы в соцсетях.

Не жалуется на больных родственников и финансовые проблемы.

После пары бесед приглашает на реальное свидание. Но будьте начеку: держите при себе ценные вещи и бумажник. И не сообщайте никаких личных сведений.

Американский полковник. Такие персонажи общаются на ломаном русском (через онлайн-переводчик).

— Их прямолинейные просьбы о переводе денег наши дамы принимают за чистую монету, оправдывая нахальство «женихов» разницей менталитетов: такие загадочные, потому что иностранцы, — разъясняет Ирина Петрова. — Любят окучивать пожилых дам, которые еще не знают, что за личиной «американца» скрывается международная брачная мафия, раскинувшая свои сети от Южной Африки до Аляски.

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