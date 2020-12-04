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Станция Крекшино будущего МЦД-4 открылась после реконструкции
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Станция Крекшино будущего МЦД-4 открылась после реконструкции

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Крёкшино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыли станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД после реконструкции. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава города отметил, что станция играет значимую роль в развитии МЦД.

— Это огромная махина инфраструктуры в конце концов приходит к маленькой уютной комфортной станции в Крекшине, и люди могут спокойно сесть и доехать достаточно быстро до центра Москвы. Вот, собственно, итог нашей работы. Он нужен в первую очередь для пассажиров, для москвичей, для жителей Подмосковья, — рассказал Собянин.

Он также отметил, что надеется, что планы, намеченные на ближайшие два года, будут выполняться.

Также заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони заявил, что строительство станции велось достаточно оперативно.

По его словам, ТПУ соответствует всем утвержденным со столицей и Подмосковьем стандартам.

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МЖДМоскваСергей Собянин
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