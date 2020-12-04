Станция Крекшино будущего МЦД-4 открылась после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыли станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД после реконструкции. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Глава города отметил, что станция играет значимую роль в развитии МЦД.
— Это огромная махина инфраструктуры в конце концов приходит к маленькой уютной комфортной станции в Крекшине, и люди могут спокойно сесть и доехать достаточно быстро до центра Москвы. Вот, собственно, итог нашей работы. Он нужен в первую очередь для пассажиров, для москвичей, для жителей Подмосковья, — рассказал Собянин.
Он также отметил, что надеется, что планы, намеченные на ближайшие два года, будут выполняться.
Также заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони заявил, что строительство станции велось достаточно оперативно.
По его словам, ТПУ соответствует всем утвержденным со столицей и Подмосковьем стандартам.
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