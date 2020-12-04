«Сибирский антициклон»: синоптики пообещали москвичам морозные выходные

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ближайшие выходные жителей столицы ждет морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление.

Так, в субботу, 5 декабря, ожидается переменная облачность и температура от минус четырех до минус двух градусов.

Воскресенье, 6 декабря, обещает быть ясным и чуть более прохладным. Столбики термометров опустятся до отметки минус пять — минус семь градусов. Ночью и вовсе ожидается мороз в пределах 9–12 градусов.

Атмосферное давление в эти дни будет колебаться от 763 до 795 миллиметров ртутного столба, что выше средних показателей.

Как уточнил специалист центра погоды «Фобос», причиной установившихся морозов стал сибирский антициклон, передает агентство городских новостей «Москва».

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